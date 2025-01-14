Леброн Джеймс: «У «Лейкерс» огромный потенциал для роста. В феврале или марте у нас будет другая команда»

В словах звездного форварда, возможно, был намек на изменения в составе перед февральским дедлайном. «Наша идентичность в защите, где мы хотим привнести в игру физическую составляющую, борьбу, заставить соперников делать то, что им не нравится.
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