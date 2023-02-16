Телеканал RTVI

274 подписчика

Умерла секс-символ Голливуда 1970-х годов Ракель Уэлч

Умерла секс-символ Голливуда 1970-х годов Ракель Уэлч

Звезда Голливуда 1960-1970 х годов Ракель Уэлч умерла в возрасте 82 лет, сообщает CNN. Она снималась в фильмах «Фантастическое путешествие», «Миллион лет до нашей эры», «Дом Версаче» и многих других.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх