Умерла секс-символ Голливуда 1970-х годов Ракель Уэлч

Звезда Голливуда 1960-1970 х годов Ракель Уэлч умерла в возрасте 82 лет, сообщает CNN. Она снималась в фильмах «Фантастическое путешествие», «Миллион лет до нашей эры», «Дом Версаче» и многих других.
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