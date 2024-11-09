"Чёрная метка" для Жоги: Наглые "заукраинцы" из Екатеринбурга наехали на нового полпреда — "Идите лесом"

Согласен! Алкашцентр нужно перепрофилировать под дворец патриотической молодежи, а его сегодняшних руководителей вместе с кураторами отправить в лагеря - валить лес и шить рукавицы для армии. Непонятно только одно: почему этого не понимает умный Путин?

Непростая задача. Уж больно специфическая физиономия у екатеринбургского "свободолюбия". Поневоле вызывающая симпатию к Лаврентию Павловичу. И уже совсем не по поводу его заслуг в руководстве созданием "атомного щита" страны.

Alex Nемо

Да уж, работы там не початый край. И начинать нужно именно с холдинга Атомстройкомплекса. Начать с проверки вопроса что и как приватизировали, когда и за чей счёт. Оборудование и комбинаты для стройиндустрии просто так на улице однако не купишь, а судя по структуре этой конторы там всё еще с советских времен...