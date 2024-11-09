Театр абсурда
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Театр абсурда

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  • Alex Nемо
    Да уж, работы там не початый край. И начинать нужно именно с холдинга Атомстройкомплекса. Начать с проверки вопроса ..."Чёрная метка" дл...
  • Олег Самойлов
    Да ты чО? Неужели "...только КАЧЕСТВО в итоге иное почему-то получается..."? А ты качество совковых студентов  хоть в...Назвали "совком" ...
  • Олег Самойлов
    Чучмек херов! В хиджаб тебя одеть надобно!Назвали "совком" ...

"Чёрная метка" для Жоги: Наглые "заукраинцы" из Екатеринбурга наехали на нового полпреда — "Идите лесом"

"Чёрная метка" для Жоги: Наглые "заукраинцы" из Екатеринбурга наехали на нового полпреда — "Идите лесом"

Коллаж Царьграда В центре Екатеринбурга, куда совсем недавно переехал новый полпред президента в УрФО Артём Жога, появились многозначительные граффити — надпись "Идите лесом".

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Комментарии
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Владимир Елкин
Согласен! Алкашцентр нужно перепрофилировать под дворец патриотической молодежи, а его сегодняшних руководителей вместе с кураторами отправить в лагеря - валить лес и шить рукавицы для армии. Непонятно только одно: почему этого не понимает умный Путин?
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6 час.
Bogdan Stupin
Непростая задача. Уж больно специфическая физиономия у екатеринбургского &quot;свободолюбия&quot;. Поневоле вызывающая симпатию к Лаврентию Павловичу. И уже совсем не по поводу его заслуг в руководстве созданием &quot;атомного щита&quot; страны.
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5 час.
Alex Nемо
Да уж, работы там не початый край. И начинать нужно именно с холдинга Атомстройкомплекса. Начать с проверки вопроса что и как приватизировали, когда и за чей счёт. Оборудование и комбинаты для стройиндустрии просто так на улице однако не купишь, а судя по структуре этой конторы там всё еще с советских времен...
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34 мин.

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