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Петербургский дневник

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В Госдуме рассказали, что в школах начнут изучать песни SHAMAN и Газманова

В Госдуме рассказали, что в школах начнут изучать песни SHAMAN и Газманова

Об этом заявил депутат Сергей Колунов Депутат Государственной думы Сергей Колунов рассказал РИА Новости, что с 1 сентября 2025 года школьники 1–8-х классов могут начать изучение патриотических песен современных авторов в рамках уроков музыки, в том числе творчество заслуженного артиста РФ певца SHAMAN и народного артиста России, певца и композитора Олега Газманова.

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