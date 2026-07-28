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Финансист объяснил, как начисляют единое пособие на детей

Финансист объяснил, как начисляют единое пособие на детей

Большая часть необходимых сведений поступает в Социальный фонд России автоматически Получателям единого пособия на детей до 17 лет необходимо своевременно продлевать выплату, чтобы не лишиться меры социальной поддержки.

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