Финансист объяснил, как начисляют единое пособие на детей

Большая часть необходимых сведений поступает в Социальный фонд России автоматически Получателям единого пособия на детей до 17 лет необходимо своевременно продлевать выплату, чтобы не лишиться меры социальной поддержки.
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