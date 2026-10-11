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Царьград

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"Терпение лопнуло": подполковник Дэвис призвал Трампа прекратить помощь Украине

"Терпение лопнуло": подполковник Дэвис призвал Трампа прекратить помощь Украине

Прекращение помощи Киеву Дэвис назвал "милосердным способом" завершить войну.Президент США Дональд Трамп окончательно исчерпал терпение в отношении Владимира Зеленского и должен прекратить поддержку Киева, чтобы остановить страдания украинцев.

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