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Марчмент с 1+4, Сузуки с 2+2 и Мичков с 1+1 и победным буллитом – звезды дня в НХЛ

Подведены итоги очередного игрового дня.  Третья звезда – форвард «Филадельфии» Матвей Мичков с 2 (1+1) очками и победным буллитом в матче с «Сан-Хосе» (4:3 Б).

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