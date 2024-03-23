СТАЛИ ИЗВЕСТНЫ ЧЕТВЕРО ИЗ ШЕСТИ ПРЕДПОЛАГАЕМЫХ ТЕРРОРИСТОВ В "КРОКУСЕ". ОПУБЛИКОВАНЫ ФОТО

Николай Тимофеев

Тимофеев Николай А их в России миллионы и к чему они готовятся теперь понятно. Подготовка к войне снами ими ведется, разные клубы бойцовские ММА, ими созданные молельные дома, это ведь не официальные мечети, чем они там занимаются? они готовятся устраивать в России Халифат где они будут командирами в нашей стране. Это страшно тогда когда идет война с Западом а тут готовится удар в спину. Можно теперь сказать так, те кто лоббирует завоз мигрантов типа Хуснуллина, это враги народа, враги России.