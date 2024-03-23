Источник сообщил о том, что определены личности четырёх из шести предполагаемых террористов, устроивших вооружённое нападение на "Крокус Сити Холл".
СТАЛИ ИЗВЕСТНЫ ЧЕТВЕРО ИЗ ШЕСТИ ПРЕДПОЛАГАЕМЫХ ТЕРРОРИСТОВ В "КРОКУСЕ". ОПУБЛИКОВАНЫ ФОТО
Комментарии
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карла карлова
Народ просил и требует отправить среднеазиатов в их республиуки,не пускать их в Россию.Заказчики одни ,исполители это зверье.Кто бы сомневался в этом кошмаре.Путин,очнись,нужны визы и никаких мигрантов.
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21 час.
Николай Тимофеев
Тимофеев Николай А их в России миллионы и к чему они готовятся теперь понятно. Подготовка к войне снами ими ведется, разные клубы бойцовские ММА, ими созданные молельные дома, это ведь не официальные мечети, чем они там занимаются? они готовятся устраивать в России Халифат где они будут командирами в нашей стране. Это страшно тогда когда идет война с Западом а тут готовится удар в спину. Можно теперь сказать так, те кто лоббирует завоз мигрантов типа Хуснуллина, это враги народа, враги России.
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21 час.
Маша Иванова
Не спешите с выводами американцы еще 7-8 марта предупреждали избегать массовых мест-так что организаторы известны-а купить можно кого угодно-особенно голодных и бесправных-у нас здесь "Каждой твари по паре"если бы это оказались из любой другой республики-я бы не удивилась.
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21 час.
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