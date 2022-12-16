Возвращение «полковника»: действительно ли Игорь Стрелков был на фронте?

Временное удостоверение личности гранатомётчика полковника Гиркина После полуторамесячного отсутствия бывший главком Народного ополчения ДНР, а ныне блогер (иначе не назвать) Игорь Стрелков ворвался в информационное пространство сразу с обеих ног.