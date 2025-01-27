Гладков предложил не брать в вузы совершивших противоправные действия к военным

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков предложил запретить поступать в государственные высшие учебные заведения и техникумы молодым россиянам, которые совершают противоправные действия в отношении военнослужащих, оценивают действия государства в рамках специальной военной операции.
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