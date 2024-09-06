Каховское водохранилище стало болотом

Каховское водохранилище после разрушения плотины ГЭС украинскими войсками стало болотистой местностью, сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в интервью РИА Новости на Восточном экономическом форуме .
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