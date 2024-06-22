Трутнев: Дальний Восток опережает российские темпы развития

Дальний Восток активно обгоняет российские темпы развития. Об этом заявил заместитель председателя правительства — полномочный представитель Президента в ДФО Юрий Трутнев, сообщает пресс-служба аппарата полпреда 21 июня.
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