Мировые Новости
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Мировые Новости

10 подписчиков

Московская трилогия: ГК «КОРТРОС» рассказала о диалоге с городом через искусство, природу и технологии

Московская трилогия: ГК «КОРТРОС» рассказала о диалоге с городом через искусство, природу и технологии

На форуме «Архитектурный код России: от исторической идентичности к строительству национальной гордости» вице-президент группы компаний «КОРТРОС» Филипп Третьяков рассказал об опыте переосмысления локаций через новую архитектуру.

Вернуться к статье