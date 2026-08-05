Московская трилогия: ГК «КОРТРОС» рассказала о диалоге с городом через искусство, природу и технологии

На форуме «Архитектурный код России: от исторической идентичности к строительству национальной гордости» вице-президент группы компаний «КОРТРОС» Филипп Третьяков рассказал об опыте переосмысления локаций через новую архитектуру.
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