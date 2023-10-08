Из-за проливных дождей в Шотландии нарушено движение поездов

За сутки в некоторых районах Шотландии выпала месячная норма осадков, что нарушило движение поездов и вынудило спасать застрявших водителей по воздуху, сообщили в субботу представители полиции и железнодорожных служб.
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