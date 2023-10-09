РИАМО - 9 окт. Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС РФ, генерал-лейтенант Игорь Кириллов заявил, что США задействуют свыше 20 подрядчиков для сокрытия заказчиков и целей исследований в рамках биологических программ, сообщает «Царьград».
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