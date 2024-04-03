Полянский: у Секретариата ООН не нашлось слов осуждения удара Израиля по Дамаску

У Секретариата ООН не нашлось слов осуждения авиационного удара, который Израиль нанес по Дамаску. Об этом заявил первый заместитель постоянного представителя Российской Федерации при всемирной организации Дмитрий Полянский.
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