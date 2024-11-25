Где смотреть Гран-при Катара-2024, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1

В предстоящие выходные пройдет 23-й этап 75-го чемпионата мира «Формулы-1», Гран-при Катара. Расписание трансляций, даты и время московское Пятница, 29 ноября Практика: 16:30 – 17:30 Квалификация к спринту: 20:30 – 21:14 Суббота, 30 ноября Спринт: 17:00 – 18:00 Квалификация: 21:00 – 22:00 Воскресенье, 1 декабря Гонка: 19:00 Где смотреть Гран-при Катара-2024? У зрителей в России нет официальной возможности смотреть все сессии заездов «Формулы-1» в прямом эфире.