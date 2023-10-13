14 октября приглашаем молитвенно отметить престольный праздник Покровского храма.

14 октября приглашаем на Престольный праздник храма Покрова Пресвятой Богородицы!Дорогие братья и сестры! Приглашаем вас молитвенно разделить с нами радость праздничного богослужения в честь престольного праздника Покровского храма при Центре ´Покрова´.