14 октября приглашаем молитвенно отметить престольный праздник Покровского храма.

14 октября приглашаем на Престольный праздник храма Покрова Пресвятой Богородицы!Дорогие братья и сестры! Приглашаем вас молитвенно разделить с нами радость праздничного богослужения в честь престольного праздника Покровского храма при Центре ´Покрова´.
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