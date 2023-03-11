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Политолог Марков: репрессии Зеленского против православия могут привести к «драматическим актам антисемитизма» на Украине и в РФ

Политолог Марков: репрессии Зеленского против православия могут привести к «драматическим актам антисемитизма» на Украине и в РФ

Репрессии президента Владимира Зеленского в отношении православия могут привести к «драматическим актам антисемитизма» на Украине и в Российской Федерации.

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