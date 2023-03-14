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Житель Тверской области незаконно хранил дома порох

Житель Тверской области незаконно хранил дома порох

Как сообщили на сайте УМВД региона, 35-летний житель Старицкого округа хранил дома три банки с сыпучим веществом Экспертиза установила, что в них содержался дымный порох и смеси порохов общей массой 536,5 грамма, которые пригодны для использования.

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