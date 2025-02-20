Пучок-ракушка: простейший способ сделать самую модную прическу года Алёна Юрьева Если тебе кажется, что элегантные укладки требуют огромных усилий и времени, у нас есть отличная новость! Мы нашли простой и быстрый способ создать модную прическу, которая подойдет как для повседневных выходов, так и для особых случаев.
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