Непал: восемь человек погибли, несколько человек получили ранения, сотни пропали без вести, несколько автомагистралей были закрыты, электроснабжение было нарушено, а некоторые дома были повреждены в районах Расува, Нувакот и Дхадинг провинции Багмати, включая районы Тимуре и Сябрубеси, по состоянию на послеобеденные часы после наводнения.