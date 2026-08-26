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Контрафронт

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Непал: восемь человек погибли, несколько человек получили ранения, сотни пропали без вести,...

Непал: восемь человек погибли, несколько человек получили ранения, сотни пропали без вести, несколько автомагистралей были закрыты, электроснабжение было нарушено, а некоторые дома были повреждены в районах Расува, Нувакот и Дхадинг провинции Багмати, включая районы Тимуре и Сябрубеси, по состоянию на послеобеденные часы после наводнения.

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