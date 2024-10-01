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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Умар Кремлев: «93% отчислений букмекеров – от международных турниров. На внутренние турниры приходится лишь 7%»

Президент Международной ассоциации бокса Умар Кремлев заявил, что большая часть целевых отчислений от букмекеров приходится на международные турниры «93% отчислений – от международных турниров.

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