Отец Иоанн объяснил, почему в запретные леса Сибири священники РПЦ не ходят

Священник Русской Православной Церкви отец Иоанн Смирнов, настоятель храма Успения Пресвятой Богородицы в Тобольске, поделился своими мыслями о загадочных уголках сибирской тайги, куда редко ступает нога человека, включая священнослужителей, сообщает «Новосвят».
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