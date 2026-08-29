То, что вы не знали о Франсиско Гойе: как катаракта повлияла на его искусство

Группа испанских окулистов, Хосе М. Перес-Трульен, Франсиско Х. Аскасо и Мария Х. Аурия, нашла доказательства того, что Франсиско Гойя (1746–1828) страдал возрастной катарактой.
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