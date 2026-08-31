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Какими ресурсами богат Дальний Восток: в Роснедрах рассказали о запасах

Какими ресурсами богат Дальний Восток: в Роснедрах рассказали о запасах

Минерально-сырьевая база Дальнего Востока охватывает почти все стратегические виды полезных ископаемых и является самой разнообразной в стране, сообщил 31 августа 2026 года руководитель Роснедр Олег Казанов в преддверии Восточного экономического форума.

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