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«Зенит» отклонил второе предложение по Энрике, «Рома» вышла из переговоров

«Зенит» отклонил второе предложение по Энрике, «Рома» вышла из переговоров

«Рома» приняла решение прекратить переговоры о переходе вингера «Зенита» Луиса Энрике. Как сообщает ESPN, итальянский клуб принял такое решение после того, как «Зенит» отклонил второе предложение римлян.

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