В Сочи из-за ураганного ветра в аэропорту не смогли сесть 14 самолетов

В Сочи из-за ураганного ветра в аэропорту не смогли сесть 14 самолетовВ связи с ураганным ветром в Сочи для обеспечения безопасности полётов, по состоянию на 11:45 5 февраля экипажами 14 воздушных судов приняты решения об уходе на запасные аэродромы.