Эмин Агаларов рассказал об особенностях международного фестиваля Dream Fest в Баку

Первый Dream Fest в Баку стартовал 23 июля. Фестиваль, который продлится неделю, совершенно новый. Как сказал со сцены его создатель певец Эмин Агаларов, Dream Fest — это место, где Запад встречается с Востоком, где выступают абсолютно разные артисты со всего мира.