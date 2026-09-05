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Песков заявил, что по Киеву не будут бить из-за визита Уиткоффа и Кушнера

Песков заявил, что по Киеву не будут бить из-за визита Уиткоффа и Кушнера

Решение президента России Владимира Путина приостановить удары по Киеву связано с подготовкой визита американских переговорщиков, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, 5 сентября передает ТАСС.

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