Россия и Китай продолжат наращивать взаимный товарооборот

О нацеленности властей двух стран и дальше расширять объемы взаимовыгодной торговли информирует «РИА Новости» со ссылкой на соответствующее заявление руководителя первого азиатского департамента МИД РФ Ивана Желоховцева.
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