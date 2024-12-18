Сакс рассказал, как звонок Трампа Путину может закончить конфликт на Украине

Сегодня были произнесены слова, которые должен сказать американский президент Дональд Трамп, российскому президенту Владимиру Путину, чтобы на Украине прекратились боевые действия и начались мирные переговоры.
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