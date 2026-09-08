Ставрополье и Ростовская область просят увеличить план по госзакупкам зерна хотя бы до 10 млн тонн

Главы Ставропольского края и Ростовской области Владимир Владимиров и Юрий Слюсарь обратились с совместным письмом в Минсельхоз с просьбой о зерновой интервенции объемом минимум 10 млн тонн, сообщает "Интерфакс" 8 сентября 2026 года, во вторник.