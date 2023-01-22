Слово и дело

9 359 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Зоя Жук
    Анна, вас и в России любят! Не обращайте внимание на хайп! Русских не во всех заграницах не любят. Да и люди все разные.Анна Нетребко зая...
  • Людмила Дементьева
    Считаю Урганта миллионером, обогатившимся в России, и теперь ищет снова лазейку, как грабить страну. Нет ему места в ...Публицист Шахназа...
  • Владимир Вечтомов
    Что, у мурашко и поповой деньжата закончились? Фамилии с большой буквы рука писать не поднимается...Роспотребнадзор з...

Гидрометцентр анонсировал аномальное потепление в ряде регионов России

Гидрометцентр анонсировал аномальное потепление в ряде регионов России

В конце недели на территории Свердловской, Омской, Томской, Новосибирской, Кировской, Нижегородской областей и других регионов прогнозируется температура на 8-12 градусов выше климатической нормы.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх