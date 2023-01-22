Гидрометцентр анонсировал аномальное потепление в ряде регионов России

В конце недели на территории Свердловской, Омской, Томской, Новосибирской, Кировской, Нижегородской областей и других регионов прогнозируется температура на 8-12 градусов выше климатической нормы.
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