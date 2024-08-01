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Закон, порядок, государство

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Мотострелки группировки войск «Восток» осваивают навыки армейской тактической стрельбы на полигоне в зоне СВО

Мотострелки группировки войск «Восток» осваивают навыки армейской тактической стрельбы на полигоне в зоне СВО

На учебных точках бойцы под руководством опытных инструкторов выполняют различные упражнения, ведут огонь из автоматического оружия, постоянно перемещаясь и меняя огневые позиции для стрельбы.

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