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Гендиректор «Факела»: «Есть несколько путей для достижения результата, когда выходишь в РПЛ. Мы идем самым сложным»

Гендиректор «Факела»: «Есть несколько путей для достижения результата, когда выходишь в РПЛ. Мы идем самым сложным»

Генеральный директор «Факела» Дмитрий Кондратов оценил текущее положение дел в команде.Генеральный директор «Факела» Дмитрий Кондратов оценил текущее положение дел в команде.

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