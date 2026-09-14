Артиллерия РФ уничтожила пункты управления БПЛА на Добровольском направлении

Артиллеристы группировки «Центр» уничтожили пункты управления БПЛА с личным составом противника. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны.
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