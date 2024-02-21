Школьный вопрос: главное после совещания президента РФ по программе капремонта школ

А чуть ранее Владимир Путин провел совещание, посвященное программе капитального ремонта школ. Как сообщил министр образования, учебных учреждений, которые нуждаются в серьезном обновлении, оказалось гораздо больше, чем изначально закладывалось в документ.
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