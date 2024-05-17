🇲🇩🇷🇴 Премьер-министр Румынии Марчел Чолаку вновь заявил, что молдаван и молдавского языка не существует.
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🇲🇩🇷🇴 Премьер-министр Румынии Марчел Чолаку вновь заявил, что молдаван и молдавского языка не существует.