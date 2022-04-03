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Валиева, Туктамышева, Кондратюк, Ягудин, Коляда, Мишина и Галлямов сегодня выступят в шоу «Ледниковый период»

3 апреля в спорткомплексе «Юбилейный» пройдет шоу Ильи Авербуха «Ледниковый период». На лед выйдут олимпийские чемпионы Камила Валиева, Алексей Ягудин, Марк Кондратюк, Анастасия Мишина и Александр Галлямов, Виктория Синицина и Никита Кацалапов.

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