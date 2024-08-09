🇺🇦На т.н Украине антинациональная полиция массово вылавливает всех ВСУшников, которые вернулись с ранениями и лепят им административные правонарушения👌 #ВСУ #ЗСУ #Полиция #Украина.
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🇺🇦На т.н Украине антинациональная полиция массово вылавливает всех ВСУшников, которые вернулись с ранениями и лепят им административные правонарушения👌 #ВСУ #ЗСУ #Полиция #Украина.
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