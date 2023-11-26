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Представитель Зеленского в Верховной раде устроил скандал из-за Залужного

Представитель Зеленского в Верховной раде устроил скандал из-за Залужного

Представитель президента Украины Владимира Зеленского в Верховной раде Федор Вениславский раскритиковал замглавы комитета Рады по вопросам нацбезопасности Марьяну Безуглую, заявившую, что главком ВСУ Валерий Залужный должен уйти в отставку.

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