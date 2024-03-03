Healthnews: выработка гормона кортизола при стрессе стимулирует аппетит

Доктор Сьюзан Карнелл, адъюнкт-профессор психиатрии и поведенческих наук медицинского университета Джонса Хопкинса рассказала, что при стрессе в кровь выбрасывается гормон под названием кортизол, который может стимулировать выработку другого гормона - инсулина.