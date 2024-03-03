Газета.ру
ГЛАВНАЯНОВОСТИПОЛИТИКАБИЗНЕСОБЩЕСТВОАРМИЯМНЕНИЯКУЛЬТУРА
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Газета.ру

8 253 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Вовладар Даров
    Смогут, по указке Америки сделают и народ не спросят!Болгарский депута...
  • Михаил Еграшин
    Не понял, все кремлевские американцы? И считают, что здесь мало негров потому что в России оголтелый расизм, а не пот...Вице-спикер Черны...
  • АндрейБорков
    А нам не все равно? Это их пендосовские разборки и игрища, кто бы там не победил, России от этого лучше не станет. По...NBC: Хейли впервы...

Healthnews: выработка гормона кортизола при стрессе стимулирует аппетит

Healthnews: выработка гормона кортизола при стрессе стимулирует аппетит

Доктор Сьюзан Карнелл, адъюнкт-профессор психиатрии и поведенческих наук медицинского университета Джонса Хопкинса рассказала, что при стрессе в кровь выбрасывается гормон под названием кортизол, который может стимулировать выработку другого гормона - инсулина.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх