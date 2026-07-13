Российские системы ПВО сбили 342 украинских беспилотника. Есть жертвы в Белгородской и Московской областях

В военном ведомстве России сообщили, что с 20:00 12 июля до 08:00 13 июля дежурные средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 342 украинских беспилотных летательных аппарата самолётного типа.
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