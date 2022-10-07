Станислав Садальский

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- Любовь странная штука: питается голодом и умирает от пищи.

- Любовь странная штука: питается голодом и умирает от пищи.

Цветаева: - Мужчина никогда не хочет первый. Если мужчина захотел, женщина уже хочет.Антокольский: - А что же мы сделаем с трагической любовью? Когда женщина - действительно - не хочет?Цветаева: - Значит, не она хотела, а какая-нибудь рядом.

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