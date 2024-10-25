Смотрите репортаж с премии «Главные герои – 2024»!

Уже 31 октября в Государственном Кремлёвском дворце пройдет самое масштабное событие этой осени, где встретятся любимые герои, известные исполнители и персонажи мультфильмов! А в нашем Telegram-канале состоится самая настоящая трансляция с места событий: заглянем за кулисы, зададим вопросы приглашенным звёздам и покажем ещё много всего интересного! Не пропустите! Обязательно подпишитесь на наш Telegram-канал! .