Задержанный в Норвегии за шпионаж «бразилец» назвался гражданином России

Мужчина был задержан по подозрению в разведывательной деятельности в октябре 2022 года.Исследователь из Университета Тромсё, который ранее представился как Хосе Ассис Джаммария из Бразилии, заявил, что является гражданином России.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии