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Задержанный в Норвегии за шпионаж «бразилец» назвался гражданином России

Задержанный в Норвегии за шпионаж «бразилец» назвался гражданином России

Мужчина был задержан по подозрению в разведывательной деятельности в октябре 2022 года.Исследователь из Университета Тромсё, который ранее представился как Хосе Ассис Джаммария из Бразилии, заявил, что является гражданином России.

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