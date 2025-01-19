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ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

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"Мигранты избивали его вдвоем и собрались добивать арматурой": А СКОЛЬКО МИГРАНТОВ ДОЛЖНО НАПАСТЬ НА ОДНОГО РУССКОГО, ЧТОБЫ НЕ СЧИТАЛОСЬ, ЧТО ОН ПРЕВЫСИЛ ПРЕДЕЛ САМООБОРОНЫ?

"Мигранты избивали его вдвоем и собрались добивать арматурой": А СКОЛЬКО МИГРАНТОВ ДОЛЖНО НАПАСТЬ НА ОДНОГО РУССКОГО, ЧТОБЫ НЕ СЧИТАЛОСЬ, ЧТО ОН ПРЕВЫСИЛ ПРЕДЕЛ САМООБОРОНЫ?

  Не, серьезно. Два абу-бандита напали на русского парня, вооруженные арматурой. Избили по страшному.

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Комментарии
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лл
лина любимцева
Да хоть миллион мигрантов нападет на одного русского... Ничего им не будет.... Мигранты в России &quot;неприкасаемые&quot;... чего бы ни выкинули... ГОРЬКО и ОБИДНО ЗА РОССИЮ И РОССИЯН....
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5 час.
ЮГ
Юрий Гаврилов
Вот потому и должна изменится государственная миграционная политика  и должно расследоваться почему им выдают пачками российское гражданство и почему правоохранители всегда на стороне  басмачей. Коррупция тут замешана .Причём тотальная.
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5 час.
Юрий Вахрушев
Юрий, вы ошиблись, вставив слово ‘может’. Юрий.
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4 час.

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