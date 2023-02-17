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Мини-футбол. Чемпионат России. 14-й тур. «Газпром-Югра» сыграет с «Норильским никелем», «Новая генерация» против «Торпедо», другие матчи

17-18 февраля пройдут матчи 14-го тура чемпионата России по мини-футболу.  Чемпионат России по мини-футболу Парибет Суперлига 14-й тур Первые матчи  17 февраля Газпром-Югра – Норильский никель – 16.

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