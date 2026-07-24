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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Клопп о сборной Германии: «Хочу, чтобы мы играли в футбол, который нравится людям. Это не всегда приносит мгновенный успех, но я люблю быть смелым»

Новый главный тренер сборной Германии Юрген Клопп рассказал о стиле, который хочет привить команде. «У игроков появятся возможности, которых они, возможно, даже не ожидают, потому что я люблю быть смелым.

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